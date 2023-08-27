Европейская элита признала бессилие Украины

Европейская элита стала осознавать, что Украина беспомощна и не имеет шансов вернуть утраченные территории, сообщает портал Naked Capitalism. При этом, как отмечается в публикации, в Европе продолжают преуменьшать сильные стороны России.

Европейская элита наконец осознает, что у Украины нет шансов вернуть утраченную территорию, — подчеркивается в статье.

Ее авторы считают, что осознание возможностей Украины привело к изменению нарратива вокруг конфликта.

Также в публикации отмечается, что российская экономика выдержала санкции со стороны ЕС. Россия обогнала Германию и стала пятой самой богатой экономикой в мире, по паритету покупательной способности она оказалась крупнейшей в Европе. Данный показатель применяют, чтобы сравнивать стоимость жизни и уровень доходов в разных странах, поясняется в статье.