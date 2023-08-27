Россия диктует условия. В США раскрыли единственный исход для Украины

Безопасность и стабильность на Украине и в остальном мире может обеспечить только Россия. Такое мнение выразил бывший старший советник по внешней политике республиканского руководства Сената США дипломат Джим Джатрас в эфире «Соловьев Live», передает РИА Новости.

Эксперт считает, что при заключении мирного договора именно Россия должна диктовать свои условия, и в таком случае расклад будет выгоден всем сторонам.

«Единственное возможное будущее Украины, где будет какая-либо стабильность и не только для будущего России, но и для безопасности Европы, и безопасности мира — это то, где Россия будет диктовать условия», — заявил Джатрас.

Он добавил, что высокопоставленные лица на Западе действуют иррационально, так как убеждены в своей правоте и считают оппонентов «недочеловеками». По его словам, их заявлениям нельзя доверять и ни на какое соглашение с ними положиться нельзя.