В Черкасской области Украины прогремели взрывы

По информации издания, местные власти пока не комментировали данную ситуацию. Иных подробностей не приводится. Несколькими часами ранее во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Согласно официальному ресурсу по оповещению населения, сигналы тревоги звучат в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях.