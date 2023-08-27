Президент Нигерии заявил, что война в Африке не отвечает интересам региона

Полномасштабный военный конфликт в Африке не отвечает интересам местных властей и всего региона. Такое заявление сделал председательствующий в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) президент Нигерии Бола Тинубу, при этом указав, что африканские страны готовы к войне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пост представителя президента Нигерии Аджури Нгелале в социальных сетях.

«Война не является идеальным вариантом ни для моих экономических реформ, ни для региона, однако защита демократии священна», — заявил Бола Тинубу.

Он указал, что ЭКОВАС стремится урегулировать ситуацию в Нигере мирным путем, придерживаясь пути дипломатии и стремясь к деэскалации. При этом Тинубу подчеркнул, что представители блока готовы к любому сценарию развития событий, в том числе военному конфликту.