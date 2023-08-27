Суд в Иране обязал США выплатить 330 миллионов долларов за попытку переворота

Тегеранский международный суд постановил взыскать с США штраф в размере 330 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного семьям жертв и пострадавшим в результате попытки государственного переворота в Иране в 1980 году. Об этом сообщает иранское агентство Irna.

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В ходе судебного разбирательства адвокат истцов и выжившие после попытки переворота представили свои доказательства. Суд признал правительство США виновным в причинении материального и морального ущерба истцам и постановил выплатить им компенсацию в размере 30 миллионов долларов. Также суд наложил штрафные санкции в размере 300 миллионов долларов.