В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

На территории трех областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

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Сигнал прозвучал в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях страны. Также воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

25 августа на всей территории Украины шесть раз за сутки объявляли воздушную тревогу. В шестой раз сирены прозвучали в Киеве в 23:25, а через несколько минут они распространились по остальным регионам.