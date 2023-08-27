$94.71+0.31102.26-0.21

Россия победила Украину при помощи «дипломатии памяти»

Россия при помощи «дипломатии памяти« одержала политическую победу над Украиной, так как в свое время внесла большой вклад в борьбу с фашизмом и никогда не колонизировала ни одну страну на африканском континенте. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание Asia Times.

Россия победила Украину при помощи «дипломатии памяти»
© РИА Новости

Издание отмечает, что Россия по мере продолжения военного конфликта пытается заручиться поддержкой других влиятельных государств. Москва заявляет о борьбе против коллективного Запада и неоколониализма, чем привлекает новых сторонников. В то же время попытки Украины последовать ее примеру менее успешны: их заявления о борьбе с империализмом не нашли большого отклика, отмечает Asia Times.

Издание напоминает, что с начала боевых действий на Украине российские официальные лица совершили многочисленные дипломатические визиты в Африку и Латинскую Америку.

Asia Times указало на два фактора привлекательности России для стран Глобального Юга. Во-первых, Россия обозначает себя как «антиколониального» агента, особенно в Африке. Основу ее стратегии составляет «дипломатия памяти» — государство увеличивает свое влияние за границей за счет общих положительных воспоминаний.

Во-вторых, «дипломатия памяти» говорит про вклад России в победу над фашизмом.

18
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости