Россия при помощи «дипломатии памяти« одержала политическую победу над Украиной, так как в свое время внесла большой вклад в борьбу с фашизмом и никогда не колонизировала ни одну страну на африканском континенте. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание Asia Times.

Издание отмечает, что Россия по мере продолжения военного конфликта пытается заручиться поддержкой других влиятельных государств. Москва заявляет о борьбе против коллективного Запада и неоколониализма, чем привлекает новых сторонников. В то же время попытки Украины последовать ее примеру менее успешны: их заявления о борьбе с империализмом не нашли большого отклика, отмечает Asia Times.

Издание напоминает, что с начала боевых действий на Украине российские официальные лица совершили многочисленные дипломатические визиты в Африку и Латинскую Америку.

Asia Times указало на два фактора привлекательности России для стран Глобального Юга. Во-первых, Россия обозначает себя как «антиколониального» агента, особенно в Африке. Основу ее стратегии составляет «дипломатия памяти» — государство увеличивает свое влияние за границей за счет общих положительных воспоминаний.