Politico: Трамп после ареста собрал себе на выборы семь миллионов долларов

«Бывший президент Дональд Трамп собрал 7,1 миллиона долларов с тех пор, как его задержали в тюрьме Атланты в четверг вечером 24 августа. Только в пятницу 25 августа он собрал 4,18 миллиона долларов, что на сегодняшний день является самым высоким показателем за 24 часа его предвыборной кампании», — пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с итоговыми показателями.