Politico: Трамп после ареста собрал себе на выборы семь миллионов долларов

Экс-президент США Дональд Трамп после формальной процедуры ареста собрал 7,1 миллионов долларов. Трамп снова претендует на пост главы государства и деньги ему пожертвовали на предвыборную кампанию. Об этом 26 августа сообщила газета Politico.
«Бывший президент Дональд Трамп собрал 7,1 миллиона долларов с тех пор, как его задержали в тюрьме Атланты в четверг вечером 24 августа. Только в пятницу 25 августа он собрал 4,18 миллиона долларов, что на сегодняшний день является самым высоким показателем за 24 часа его предвыборной кампании», — пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с итоговыми показателями.
Как отмечается в статье, рекордную сумму удалось собрать за счет распространение сувенирной продукции, футболок и плакатов с фотографией Трампа в тюрьме. Всего за последние три недели у бывшего президента США получилось привлечь на выборную кампанию 20 миллионов долларов пожертвований.
Дональд Трамп примерно 20 минут находился в тюрьме округа Фултон. Там он прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. После чего в сети появилась его фотография.
Ранее президент Соединенных штатов Америки (США) Джо Байден оценил тюремное фото своего предшественника Дональда Трампа при аресте. В беседе с журналистами Байден назвал Трампа «симпатягой».