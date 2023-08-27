Президент Румынии потребовал оказать помощь пострадавшим от взрывов

Оказание помощи пострадавших от взрывов на АЗС и проведение расследование обстоятельств инцидента сейчас наиболее приоритетные цели правительства Румынии. Такое заявление сделала президент страны Клаус Йоханнис, передает РИА Новости.

Агентство напоминает, что в городе Креведия уезда Дымбовица на АЗС произошли четыре взрыва. Министерство здравоохранения Румынии сообщило, что один человек погиб и 46 пострадали, часть из них будет доставлена в Италию и Бельгию.

«Приоритетом является предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и облегчение их доступа к неотложной помощи», — заверил Йоханнис. Он добавил, что как только ситуация стабилизируется, правоохранительные органы приступят к расследованию инцидента, чтобы выяснить, были ли нарушены какие-либо правила и законы.

Лидер Румынии также попросил принять срочные меры для пострадавших, чтобы не случилось новых жертв. Он выразил соболезнования семье погибшего человека и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.