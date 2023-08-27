Маск ответил на обвинения против SpaceX

Министерство юстиции США должно подать в суд против самого себя из-за двойных стандартов по вопросу дискриминации беженцев в стране. Такое мнение выразил миллиардер Илон Маск в социальной сети X, передает РИА Новости .

«Министерству юстиции придется подать в суд против самого себя», — написал он в ответ на пост одного из пользователей. В нем утверждалось, что за ведомством ранее были замечены попытки продвигать идею разрешения подавать заявления на трудоустройство исключительно гражданам США.

Ранее Министерство юстиции США подало в суд против компании Маска SpaceX за дискриминацию беженцев. Ведомство утверждает, что с сентября 2018 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто приобрел статус беженца или просил убежища в США, от подачи заявлений на трудоустройство. Компанию также обвиняют в отказе принимать беженцев на работу из-за их иммиграционного статуса, что нарушает Закон об иммиграции и гражданстве.