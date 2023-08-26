Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян

Правительство Таиланда хочет увеличить срок безвизового нахождения российских туристов в стране с 30 до 90 дней. Об этом в субботу, 26 августа, сообщил вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.

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— Россия — большой рынок въездного туризма в Таиланд, мне многие говорили об этом и вчера на Пхукете и сегодня здесь, в Пханга, — сказал он во время встречи с представителями администрации и туристического бизнеса.

Как отметил Тхависин, в зимнее время в страну прибывает большое количество российских туристов, которые хотели бы здесь остаться дольше 30 дней, однако для этого требуется виза.

— Мы постараемся сделать так, чтобы российские туристы смогли находиться в Таиланде по безвизовому въезду не 30, а 90 дней, — заявил премьер-министр.

Также политик подчеркнул, что работы по облегчению визового режима будут проведены в отношении и других стран с более холодным, чем наш, климатом, передает слова Тхависина телеканал NBT.