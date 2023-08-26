Забастовка 20 тысяч железнодорожников парализует движение в Британии

Около 20 тысяч членов профсоюза железнодорожников, моряков и транспортников (RMT) выйдут на забастовку, что приведет к перебоям в работе по всей Англии, сообщает газета Metro.

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Профсоюз планирует провести забастовку 2 сентября, а члены профсоюза машинистов Aslef начнут стачку 1 сентября, что грозит многодневными перебоями в работе.

Пассажиры железнодорожного транспорта, отправляющиеся в выходные на фестивали или мероприятия, столкнутся с новыми перебоями в работе из-за продолжающихся забастовок по поводу заработной платы, рабочих мест и условий труда.

Очередная забастовка произойдет на фоне отсутствия прогресса в переговорах с железнодорожными операторами, которые, по мнению профсоюза, медлят принимать необходимые меры, так как правительство отказывается предоставить им мандат на пересмотр предложения по оплате труда.