Забастовка 20 тысяч железнодорожников парализует движение в Британии
Около 20 тысяч членов профсоюза железнодорожников, моряков и транспортников (RMT) выйдут на забастовку, что приведет к перебоям в работе по всей Англии, сообщает газета Metro.
Профсоюз планирует провести забастовку 2 сентября, а члены профсоюза машинистов Aslef начнут стачку 1 сентября, что грозит многодневными перебоями в работе.
Пассажиры железнодорожного транспорта, отправляющиеся в выходные на фестивали или мероприятия, столкнутся с новыми перебоями в работе из-за продолжающихся забастовок по поводу заработной платы, рабочих мест и условий труда.
Очередная забастовка произойдет на фоне отсутствия прогресса в переговорах с железнодорожными операторами, которые, по мнению профсоюза, медлят принимать необходимые меры, так как правительство отказывается предоставить им мандат на пересмотр предложения по оплате труда.
Более 460 тысяч человек откликнулись на призыв профсоюзов участвовать в акции протеста 31 августа напротив резиденции премьер-министра Риши Сунака на Даунинг-стрит.