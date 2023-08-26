Президент Венгрии Новак пообещала скорые перемены в урегулировании на Украине

Президент Венгрии Каталин Новак заявила о грядущих переменах в вопросе урегулирования украинского конфликта. Она считает. что установить мир поможет Ватикан, сообщает ТАСС.

Новак заявила в интервью итальянской газете Il Messaggero, что скоро папа римский и Ватикан начнут играть ключевую роль в мирных переговорах.

Она считает, что «должна сработать» миссия папского посланника по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи. Ранее он посетил Киев, Москву и Вашингтон, а ныне собирается в Пекин.

«Я по-прежнему уверена, что в скором времени произойдут перемены», - сказала президент Венгрии.

По ее словам, существенным сигналом стало то, что Дзуппи ведёт переговоры с ключевыми политическими фигурами.

Она убеждена, что «сейчас мы ближе к осуществлению мирного плана», разрабатываемого в Ватикане. Настало время «поговорить о том, как построить мир».