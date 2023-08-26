Президент Венгрии Новак пообещала скорые перемены в урегулировании на Украине
Президент Венгрии Каталин Новак заявила о грядущих переменах в вопросе урегулирования украинского конфликта. Она считает. что установить мир поможет Ватикан, сообщает ТАСС.
Новак заявила в интервью итальянской газете Il Messaggero, что скоро папа римский и Ватикан начнут играть ключевую роль в мирных переговорах.
Она считает, что «должна сработать» миссия папского посланника по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи. Ранее он посетил Киев, Москву и Вашингтон, а ныне собирается в Пекин.
«Я по-прежнему уверена, что в скором времени произойдут перемены», - сказала президент Венгрии.
По ее словам, существенным сигналом стало то, что Дзуппи ведёт переговоры с ключевыми политическими фигурами.
Она убеждена, что «сейчас мы ближе к осуществлению мирного плана», разрабатываемого в Ватикане. Настало время «поговорить о том, как построить мир».
Ранее президент Венгрии встретилась с Зеленским на Украине, и заявила, что Венгрия готова быть посредником в налаживании мирных переговоров». После этого Новак сказала, что встретится с папой Франциском.