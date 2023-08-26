В польском Жешуве зафиксирована вспышка легионеллеза

В городе Жешув (Польша) зафиксирована вспышка легионеллеза. Жертвами заболевания стали восемь человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в Жешуве и его окрестностях с диагнозом легионеллез уже госпитализированы 127 человек. Восемь из них скончались.

В связи с распространением опасного заболевания в Жешуве и близлежащих районах региональные власти созвали кризисный штаб.

Предположительно, в него вошли и представители военных, так неподалеку от города расположен крупный логистический хаб НАТО, через который поступает западное вооружение для Украины.

По данным агентства, случаи заболевания фиксируются и в других городах республики. Так, в Люблине попал в больницу пожилой мужчина, побывавший на прошлой неделе в Жешуве.

Напомним, что «болезнь легионеров», впервые обнаруженная на американской военной базе «Форт Брэгг» (отсюда другое ее название - «лихорадка «Форт-Брэгг») является острым инфекционным заболеванием.