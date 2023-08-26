Париж отказался отозвать посла из Нигера

Франция отказалась выполнить требования лидеров военных властей Нигера об отзыве посла из республики, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на местные СМИ.

По данным газеты, новые власти потребовали от французского посла покинуть территорию республики за 48 часов.

Лидеры мятежников объяснили свое решение об отзыве агремана тем, что дипломат не посетил МИД Нигера для беседы, а также рядом других действий Парижа, противоречащим интересам страны.

В Париже ответили отказом на эти требования. В МИД Франции заявили, что у путчистов нет полномочий выдворять главу дипмиссии, право на это имеет только законно избранный президент.

«Одобрение посла исходит исключительно от законно избранных властей Нигера», - заметили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что в Африке в последние годы произошли перевороты в Судане, Гамбии, Мали, Гвинее, Буркина-Фасо и Нигере. Эксперты полагают, что следующей в этом списке может стать Нигерия.

Африканские республики на фоне завершения эпохи односторонней гегемонии и перехода планеты к многополярному устройству стремятся добиться реального суверенитета, выступают против неоколонизации со стороны западных стран.