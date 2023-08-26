Шольц пообещал не делать необдуманных шагов по будущим поставкам оружия Киеву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что тщательно анализирует риски поставок Киеву тех или иных видов оружия. Он добавил, что такое отношение к вопросу о составе военных пакетов сохранится и в дальнейшем, пишет Passauer Neue Presse.

Журналисты издания задали канцлеру вопрос о том, к каким последствиям могут привести поставки ВСУ ракет, способных нанести удар по Москве. Они попросили Шольца уточнить, не явится ли ошибкой отправка дальнобойных ракет Taurus.

Канцлер заметил, что лидерам тяжело принимать решения, несущие риски для их стран. Вместе с тем, добавил он, все партнеры помогают Киеву по мере возможности.

По словам Шольца, он намеревается в дальнейшем принимать взвешенные, продуманные решения в сфере военной помощи Украине.

Кроме того, канцлер сделал ряд заявлений по внутренней повестке. Он предположил, в частности, что страна не потеряет своего высокого места среди основных держав планеты и через 10, и даже через 30 лет.

Напомним, что общий объем военной и гуманитарной помощи Украине со стороны ФРГ достиг €20 млрд в период с 1 марта 2022 года по 1 августа 2023 года.