В столице Судана начались бои

В столице Судана Хартуме начались бои, прогремел мощный взрыв рядом со складом боеприпасов. Об этом сообщает Al Arabiya.

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По информации издания, в Хартуме опять вспыхнули бои между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Войска регулярной армии подвергли бомбардировке склад боеприпасов, а также другие объекты СБР.

СБР — это не только армейское подразделение, но и племенное образование, которое имеет большое количество вооружения. Оно конкурирует с армией за власть в Судане.