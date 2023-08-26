Местные органы управления Нигера заявили о поддержке новых властей страны

Представители регионов и муниципалитетов Нигера поддержали мятежников, пришедших к власти. Об этом говорится в совместной «Декларации территориальных единиц Нигера», сообщает Air Info.

Все президенты региональных советов и мэры всех муниципалитетов Нигера были вызваны в Ниамей двумя зонтичными организациями - Ассоциацией регионов Нигера (ARENI) и Ассоциацией муниципалитетов Нигера (AMN). Встреча прошла 26 августа 2023 года.

«Мы выражаем нашу твердую поддержку действиям, объявленным "Национальным советом по защите отечества" для успешного переходного периода», - сказано в декларации.

Также авторы приветствовали «дальновидность новых властей» с их приверженностью децентрализации и осудили санкции в отношении Нигера.

По их словам, ЭКОВАС вмешивается во внутренние дела Нигера, а за спиной данной организации прячутся определенные иностранные державы.