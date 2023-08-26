Трюдо: в G7 и НАТО готовы к затяжному конфликту на Украине

Лидеры ведущих западных держав готовы поддерживать Украину в дальнейшем, рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он добавил, что поддержка будет осуществляться даже в том случае, если конфликт затянется, пишет Bloomberg.

Журналисты на полях седьмой ассамблеи Глобального экологического фонда в Ванкувере спросили Трюдо о ситуации вокруг Украины.

«Мы [главы государств и правительств G7] всегда знали, что это будет долгий процесс», - подчеркнул премьер.

Политик пояснил, что провел переговоры и консультации с лидерами стран G7 и Североатлантического альянса. По его словам, коллеги готовы к продолжительному конфликту с учетом того, что «западные страны не могут и не должны позволить России победить».

По словам Трюдо, на фоне противостояния на Украине, обострилась ситуация в арктическом регионе.

Премьер заметил, что Канада инвестирует и намеревается инвестировать и в дальнейшем в строительство полярных ледоколов и патрульных кораблей, предназначенных для защиты интересов Оттавы в Арктике.