Зеленский отреагировал на столкновение двух самолетов под Житомиром

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу, которая произошла в Житомирской области. Обращение по этому поводу украинский лидер опубликовал в Telegram.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким летчиков, которые находились в двух самолетах. Также он поблагодарил за службу пилота Андрея Пильщикова, более известного по позывному Джус.

«Продолжается расследование произошедшего. Детали говорить рано. Конечно, будут выяснены все обстоятельства. Конечно, Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо Украины», — написал президент.

Госбюро расследований Украины уже завело уголовное дело из-за столкновения двух самолетов в Житомирской области. 25 августа во время тренировочного полета произошло крушение двух самолетов. За штурвалом одного из самолетов был известный летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным Джус, спасти его и еще двух других пилотов не удалось.