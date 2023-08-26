Белый дом встретился со спецпредставителем прокуратуры перед обвинением Трампа

Сотрудники офиса юрисконсульта Белого дома встретились со спецпредставителем прокуратуры США , специальным советником Джеком Смитом за несколько недель до того, как он выдвинул обвинения против экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа . Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что высокопоставленный сотрудник Минюста США Джей Братт присоединился к команде Смита и 31 марта 2023 года встретился в Белом доме с заместителем руководителя аппарата юрисконсульта Кэролайн Саба. На встрече к ним присоединилась агент ФБР Даниэль Рэф.

Ранее Трамп прилетел в Атланту, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. По прибытии в тюрьму политик был взят под арест и зарегистрирован в тюремных списках. Арест носил формальный характер. Бывшего президента освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. В тюрьме Трамп находился около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.