Вооруженные силы Украины в скором времени могут восстать против лидера страны Владимира Зеленского из-за провалов на передовой. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

© Газета.Ru

По его словам, военное руководство будет винить именно власть за отсутствие успехов в ходе контрнаступления.

«Все начнется с того, что политики начнут винить во всем ВСУ, а военные — руководство страны. Не стоит забывать, что у первых есть оружие, а у вторых — нет», — сказал Джонсон.

18 августа бывший депутат Верховной рады Украины обратился к украинцам с призывом восстать и свергнуть режим президента страны Владимира Зеленского.