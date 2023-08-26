Стали известны результаты анализов в пробах воды вблизи «Фукусимы-1»

Специалисты компании Tokyo Electric Power (TEPCO), оператора аварийной АЭС «Фукусима-1», не обнаружили трития в образцах воды, собранных в океане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе пояснили, что образцы были взяты экспертами компании в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива.

Специалисты Управления рыболовства Японии заявили, в свою очередь, что не обнаружили радиоактивные материалы в рыбе, выловленной сетями в 5 км от места слива.

По мнению экспертов, в образцах мог быть тритий, но его концентрация была исчезающе мала. Это не позволило специалистам обнаружить его в пробах воды и рыбы.

Напомним, что 24 августа Япония приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с ФАЭС.