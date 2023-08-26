Поезда в Польше остановили из-за трансляции гимна России

Железнодорожное движение в районе польского города Щецин было временно парализовано из-за вмешательства неизвестных в систему управления поездами, пишет газета Wyborcza. По информации издания, остановка движения наблюдалась вечером 25 августа из-за того, что кто-то начал транслировать на железнодорожных частотах сигнал об аварийной остановке, а затем гимн России и фрагменты одного из выступлений российского президента Владимира Путина.