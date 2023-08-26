Нелегалы напали на польских пограничников на границе с Белоруссией

Группа нелегальных мигрантов снова напала на патрули польской Погранстражи на границе с Белоруссией. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе пояснили, что нападение в очередной раз произошло в районе Дубич Церкевных.

По словам представителя Погранстражи, группа агрессивных иностранцев забросала камнями польских пограничников после того, как они пресекли попытку незаконного проникновения мигрантов на территорию Польши.

На место инцидента были направлены спецавтомобили польской полиции Tur и Tajfun, уточнили в пресс-службе.

По данным агентства, Tajfun оснащается мощными водометами, адаптированными для применения в ходе полицейских акций. Tur не имеет специальных приспособлений, но хорошо бронирован, оснащен системами защиты от огня и боевых отравляющих веществ.