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В США впервые решили казнить азотом

В США могут казнить заключенного с помощью азотной гипоксии

В США впервые решили казнить азотом
© globallookpress.com

Алабама планирует впервые в США казнить заключенного чистым азотом

Алабама намеревается стать первым американским штатом, в котором казнят заключенного при помощи чистого азота, пишет обозреватель Ким Чендлер в статье для Associated Press.

Власти США приговорили Смита к смертной казни в 1988 году за убийство жены проповедника.

В 2022 году его намеревались казнить с помощью смертельного укола. Казнь не состоялась: исполнитель наказания не смог ввести капельницу в вену преступника.

По данным Чендлера, генпрокуратура штата обратилась в региональный верховный суд с просьбой назначить дату казни Кеннета Юджина Смита.

«Алабама планирует его казнить с помощью азотной гипоксии», - уточнил автор статьи.

Обозреватель пояснил, что при этом виде казни заключенному дают дышать только азотом, лишая его кислорода. Для этого применяется специальная маска.

В США дефицит смертельных инъекций для казни

Напомним, что в США смертная казнь разрешена на федеральном уровне. Вместе с тем, 23 штата и столица государства отказались от высшей меры социальной справедливости.

В оставшихся штатах казнь осуществляется различными способами, закрепленными в законодательстве регионов. Азотная гипоксия, в частности, разрешается только в трех штатах (Оклахоме, Миссисипи и Алабаме) и ранее никогда не применялась.

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