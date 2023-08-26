"Красивый парень". Байден отреагировал на магшот Трампа

Президент Джо Байден назвал «красивым парнем» своего предшественника Дональда Трампа, увидев его лицо на тюремной фотографии – «магшоте». Об этом сообщает Daily Mail.

«Красивый парень, замечательный парень», - сказал Байден, усмехнувшись, когда его спросили о «магшоте» бывшего президента.

Он добавил, что видел фото арестованного Трампа по телевизору.

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Байден и члены его семьи тренировались в студии пилатеса и велоспорта на озере Тахо. На выходе из студии президент остановился, чтобы поговорить с журналистами.

Мгновенно собралась толпа зевак. Многие освистали Байдена. Он посмотрел на освистывающих его людей, но не стал обращаться к ним.

Джо Байден и его сын Хантер проводят отпуск на озере Тахо, несмотря на то, что Хантер находится под расследованием специального прокурора из-за возможных взяток. Расследуются его иностранные деловые отношения, а также преступления, связанные с оружием и налогами.

24 августа Дональд Трамп покинул тюрьму штата Джорджия после непродолжительного ареста. Под стражей он находился около 30 минут, поскольку заранее обговорил залог в 200 тысяч долларов.

В тюрьме Трампа сняли на фото, сделав магшот. Таким образом, он стал первым президентом США, имеющим такой снимок.