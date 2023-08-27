В Италию прибыли почти 2 тысячи мигрантов за сутки

В итальянскую Лампедузу прибыли почти 2 тысячи мигрантов на 63 лодках и судах за сутки, сообщает газета Il Sole 24 Ore.

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Уточняется, что, помимо этих 1826 человек, в течение ночи и утра в субботу на остров к югу от Сицилии прибыли еще 519 беженцев. По данным издания, в центре по приему и размещению мигрантов оказались 3983 человека, хотя он рассчитан на 400 временных постояльцев.

Местные власти пытаются распределить прибывших в другие города и регионы страны. Отмечается, что в сицилийском порту Порто-Эмпедокле действует транзитный пункт для идентификации мигрантов, которых потом по нескольку десятков направят в области Венето, Калабрия, Абруццо и другие.