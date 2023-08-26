Глава МИД КНР объяснил значение расширения БРИКС

На страны БРИКС приходится более 40 процентов мирового населения и четверть всей мировой экономики. Объединение стало конструктивной силой в международных отношениях, которая придерживается открытости, терпимости и духа сотрудничества. Этим объясняется высокая привлекательность БРИКС в глазах мирового сообщества. С таким комментарием по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в ЮАР выступил министр иностранных дел КНР Ван И, слова которого приводит официальный сайт внешнеполитического ведомства.

Процесс расширения БРИКС начался заблаговременно. Китай всегда выступал за то, чтобы организация не становилась «закрытым клубом» и обращенным внутрь себя объединением. Поэтому появление новых членов стало вполне естественным, подчеркнул дипломат.

По мере появления новых членов в БРИКС, ширится пространство для сотрудничества между участниками данного формата. Одновременно громче звучит голос объединения при отстаивании законных прав и интересов развивающихся стран, пояснил глава МИД КНР.

Расширение БРИКС, безусловно, придаст импульсу многополярности и демократизации международного права. Эти процессы будут содействовать развитию глобальной системы политического и экономического управления в более справедливом и разумном направлении, а также укреплять представительство формирующихся рынков и развивающихся стран в международных делах, заявил китайский министр.