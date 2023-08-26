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Глава МИД КНР объяснил значение расширения БРИКС

На страны БРИКС приходится более 40 процентов мирового населения и четверть всей мировой экономики. Объединение стало конструктивной силой в международных отношениях, которая придерживается открытости, терпимости и духа сотрудничества. Этим объясняется высокая привлекательность БРИКС в глазах мирового сообщества. С таким комментарием по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в ЮАР выступил министр иностранных дел КНР Ван И, слова которого приводит официальный сайт внешнеполитического ведомства.

Глава МИД КНР объяснил значение расширения БРИКС
© globallookpress.com

Процесс расширения БРИКС начался заблаговременно. Китай всегда выступал за то, чтобы организация не становилась «закрытым клубом» и обращенным внутрь себя объединением. Поэтому появление новых членов стало вполне естественным, подчеркнул дипломат.

По мере появления новых членов в БРИКС, ширится пространство для сотрудничества между участниками данного формата. Одновременно громче звучит голос объединения при отстаивании законных прав и интересов развивающихся стран, пояснил глава МИД КНР.

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Расширение БРИКС, безусловно, придаст импульсу многополярности и демократизации международного права. Эти процессы будут содействовать развитию глобальной системы политического и экономического управления в более справедливом и разумном направлении, а также укреплять представительство формирующихся рынков и развивающихся стран в международных делах, заявил китайский министр.

На этом фоне нужно помнить, что есть отдельные страны, которые не хотят видеть успехов БРИКС. Эти государства, придерживающиеся менталитета времен холодной войны, критикуют сотрудничество в рамках БРИКС и ищут способы разделить и изолировать его участников, предупредил Ван И.

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