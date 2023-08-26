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В США захотели впервые казнить заключенного с помощью азотной гипоксии

Алабама решила стать первым американским штатом, в котором заключенного казнят, заставив его дышать чистым азотом, сообщает Associated Press.

В США впервые решили казнить азотом
© globallookpress.com

Офис генпрокурора Алабамы обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни Кеннета Юджина Смита, которого не казнили в 2022 году из-за невозможности ввести смертельную инъекцию, передает РИА «Новости».

В США дефицит смертельных инъекций для казни

Теперь власти Алабамы планируют казнить Смита с помощью азотной гипоксии. При этом виде казни заключенному дают дышать азотом, лишая его кислорода, сообщает Associated Press.

В настоящее время казнь посредством азотной гипоксии разрешена в трех штатах, но никогда не применялась.

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