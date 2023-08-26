В Нигере уточнили требования по выезду послов из страны

Советник главы созданного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины (НССР) уточнил требования по выезду послов из страны. По его словам, Ниамей высылает только посла Франции, передает телеканал Al Hadath.

Чиновник отметил, что французский дипломат Сильвен Иттен должен выехать с территории государства в течение 48 часов.

Советник опроверг информацию о высылке из Нигера послов США, Германии и Нигерии, о котором заявлял ряд СМИ, в том числе AFP. Позднее сообщения агентства об этом были удалены.