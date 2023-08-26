Президент Южной Осетии заявил о развитии республики после поддержки России

Южная Осетия с признанием Москвой независимости обрела мир и стабильность, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента республики Алана Гаглоева.

По его словам, поддержка российских властей позволила восстановить разрушенные войсками Грузии жилые дома, общественные здания, а также инфраструктуру. Сегодня Южная Осетия возродилась и развивается, в том числе — экономическое сотрудничество с Россией. У Южной Осетии хорошие перспективы для наращивания экспортной продукции.

Гаглоев указал, что с признанием независимости народ республики обрел долгожданный мир и стабильность, уверенность в завтрашнем дне и чувство защищенности. Президент отметил, что признание независимости вывело на качественно новый уровень российско-югоосетинские отношения и таким образом расширило возможности для работы во внешнеполитической сфере. Сегодня у РФ и Южной Осетии тесные связи не только в политическом плане, но и по линии культуры, науки и образования.