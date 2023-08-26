$94.71+0.31102.26-0.21

В соцсети предупредили Зеленского о худшей угрозе для Украины

Пользователи соцсети X оценили заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который анонсировал начало реализаций соглашений по поставкам истребителей западных стран, сообщает РИА Новости.

В соцсети предупредили Зеленского о худшей угрозе для Украины
© EPA

Пользователь под ником Gabe заявил, что когда конфликт вокруг Украины закончится, семьи тех, кем пожертвовал президент ради дружбы с Западом, придут за ним. Он считает, что самой большой угрозой для бывшей советской республики является глава государства.

Hani Iskander задался вопросом, готовы ли западные страны наблюдать, как самолеты F-16 станут самым большим разочарованием в истории войн? Он указал, что российские войска будут бомбить аэродромы еще до взлета истребителей.

То, что делает Зеленский, бесполезно и вредно для Украины, заявил в комментарии Mohanad I. Almeshal.

Nicole написал, что президент Украины мошенник, который проиграет.

Navy Vet считает, что Зеленский уже проиграл, причем очень давно.

Ранее Министерство обороны Соединенных Штатов объявило, что в октябре намерено начать обучение пилотов из Украины управлению F-16. Перед этим их научат английскому языку. Занятия состоятся в сентябре.

2
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости