Пользователи соцсети X оценили заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который анонсировал начало реализаций соглашений по поставкам истребителей западных стран, сообщает РИА Новости.

Пользователь под ником Gabe заявил, что когда конфликт вокруг Украины закончится, семьи тех, кем пожертвовал президент ради дружбы с Западом, придут за ним. Он считает, что самой большой угрозой для бывшей советской республики является глава государства.

Hani Iskander задался вопросом, готовы ли западные страны наблюдать, как самолеты F-16 станут самым большим разочарованием в истории войн? Он указал, что российские войска будут бомбить аэродромы еще до взлета истребителей.

То, что делает Зеленский, бесполезно и вредно для Украины, заявил в комментарии Mohanad I. Almeshal.

Nicole написал, что президент Украины мошенник, который проиграет.

Navy Vet считает, что Зеленский уже проиграл, причем очень давно.