Во Франции раскрыли дальнейшую судьбу РФ на зерновом рынке

Несмотря на проблемы судоходства в Черном море, Москва останется в лидерах на рынке зерна в 2023—2024 годах, сообщает Figaro.

Как пишет издание, перед Россией открываются весьма светлые перспективы. Она продолжит доминировать на зерновом рынке, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море. Отмечается, что страна займет лидирующие позиции благодаря рекордным урожаям пшеницы второй год подряд.

На Черноморский регион, от России до Болгарии через Украину и Румынию, приходится 40% мирового экспорта пшеницы. Сегодня 30% экспортных мощностей Черного моря простаивают, а 54% находятся под угрозой из-за эскалации напряженности.

В последние годы Россия утвердилась на международном рынке, успокоив импортеров регулярностью своего производства и качеством пшеницы, продаваемой недорого, одновременно улучшая свои возможности поставок.