Во Франции раскрыли дальнейшую судьбу РФ на зерновом рынке
Несмотря на проблемы судоходства в Черном море, Москва останется в лидерах на рынке зерна в 2023—2024 годах, сообщает Figaro.
Как пишет издание, перед Россией открываются весьма светлые перспективы. Она продолжит доминировать на зерновом рынке, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море. Отмечается, что страна займет лидирующие позиции благодаря рекордным урожаям пшеницы второй год подряд.
На Черноморский регион, от России до Болгарии через Украину и Румынию, приходится 40% мирового экспорта пшеницы. Сегодня 30% экспортных мощностей Черного моря простаивают, а 54% находятся под угрозой из-за эскалации напряженности.
В последние годы Россия утвердилась на международном рынке, успокоив импортеров регулярностью своего производства и качеством пшеницы, продаваемой недорого, одновременно улучшая свои возможности поставок.
По словам экспертов, для нее, что касается глобальной продовольственной безопасности, наибольший риск сегодня представляет безопасность на море. При этом производство пшеницы на Украине оценивается в 20,5 млн тонн в 2023/2024 году по сравнению с 21,5 млн в предыдущую кампанию и 33 млн в 2021/2022 году, до начала спецоперации.