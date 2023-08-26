Конгрессвумен призвала к импичменту Байдена

Необходимо приступить к скорейшему инициированию Конгрессом Соединенных Штатов расследования по делу об импичменте американского лидера Джо Байдена после заявлений экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина о том, что глава Белого дома причастен к коррупции, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

По ее словам, как только американский Конгресс соберется в сентябре, необходимо одобрить расследование по делу об импичменте. Палата представителей должна одобрить начало расследования, которое может привести к инициированию процедуры импичмента.

25 августа Шокин в интервью Fox News обвинил президента США в причастности к коррупции. Бывший украинский генпрокурор заявил, что лишился своей должности, поскольку его увольнение было «оплачено» и произошло под давлением властей США. По его словам, Байден отдал 1 миллиард долларов в обмен на его увольнение.