Немецкий депутат признал утрату силы Западом

Депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что привлекательность стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка) демонстрирует, что Запад утратил свою интеграционную силу, передает ТАСС. Он добавил, что мир вступил в фазу развития многополярного миропорядка.

"Под руководством США Запад слишком часто искал собственной выгоды или стремился покровительствовать другим государствам", — сказал политик.

По его мнению, под прикрытием западных ценностей Соединенные Штаты преследуют собственные интересы и развивающиеся страны больше не хотят с этим мириться.