Байден снова похвалил чужие бицепсы
Американский лидер Джо Байден в очередной раз похвалил чужие мышцы, сообщает РИА Новости.
Представители СМИ спросили у главы государства, отдыхающего на озере Тахо в штате Невада, нравится ли ему местность.
«Я скажу так, было бы лучше, будь у меня твои бицепсы», — сказал президент США в ответ одному из журналистов.
Байден пообщался с прессой после занятия пилатесом.
В ноябре 2022 года на саммите G20 Байден похвалил «пушки» оператора одного из российских телеканалов. В феврале текущего года во время посещения Украины президент США отметил бицепсы одного из присутствующих на встрече.
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