Байден снова похвалил чужие бицепсы

Представители СМИ спросили у главы государства, отдыхающего на озере Тахо в штате Невада, нравится ли ему местность.

«Я скажу так, было бы лучше, будь у меня твои бицепсы», — сказал президент США в ответ одному из журналистов.

В ноябре 2022 года на саммите G20 Байден похвалил «пушки» оператора одного из российских телеканалов. В феврале текущего года во время посещения Украины президент США отметил бицепсы одного из присутствующих на встрече.