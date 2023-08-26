$94.71+0.31102.26-0.21

Байден снова похвалил чужие бицепсы

Американский лидер Джо Байден в очередной раз похвалил чужие мышцы, сообщает РИА Новости.

Байден снова похвалил чужие бицепсы
© ТАСС

Представители СМИ спросили у главы государства, отдыхающего на озере Тахо в штате Невада, нравится ли ему местность.

«Я скажу так, было бы лучше, будь у меня твои бицепсы», — сказал президент США в ответ одному из журналистов.

Байден пообщался с прессой после занятия пилатесом.

В ноябре 2022 года на саммите G20 Байден похвалил «пушки» оператора одного из российских телеканалов. В феврале текущего года во время посещения Украины президент США отметил бицепсы одного из присутствующих на встрече.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости