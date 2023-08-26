Большинство американцев недовольны политикой Байдена по Украине и России

Как отмечает Gallup, рейтинги Байдена не на должном уровне по девяти ключевым вопросам, которые в настоящее время затрагивают США. Так, действия президента по конфликту на Украине поддерживают 47% американцев, а не одобряют 50%. Состояние же отношений с Россией при Байдене не устраивает 59% респондентов, разделяют политику главы государства в этом направлении лишь 37% опрошенных.