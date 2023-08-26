На всей территории Украины шестой раз за сутки объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины шестой раз за сутки объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Сигналы прозвучали в Киеве в 23:25, через несколько минут они распространились по остальным регионам.
До этого тревогу объявляли по всей Украине, начиная с 21:39 25 августа.
Накануне, 24 августа, воздушная тревога была объявлена в четырех украинских регионах. Сигналы прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
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