Байден прокомментировал тюремный снимок Трампа

"Я видел [фото] по телевидению. Красивый парень. Замечательный парень", - сказал Байден, побеседовавший с журналистами в штате Невада , где он сейчас находится на отдыхе. Телеканал C-SPAN опубликовал видео с этим заявлением.

Трамп 24 августа прошел через формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы. Трампа освободили из-под стражи, после чего впервые с 2021 года он сделал пост в соцсети X (ранее Twitter), опубликовав свою тюремную фотографию в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Фотография сопровождается надписями "никогда не сдаваться" и "вмешательство в выборы". Этот снимок стал историческим, так как никогда ранее ни одному бывшему или действующему президенту США не делали тюремного фото.