Париж отреагировал на требование мятежников из Нигера к послу Франции

Власти Франции отреагировали на требование мятежников из Нигера в адрес французского посла. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению французского МИД, Париж «принял к сведению» просьбу мятежников. Однако власти Франции считают, что у мятежников нет полномочий, чтобы выдвигать подобные требования.

Напомним, что 27 июля власть в Нигере была захвачена военными мятежниками, которые захватили президента страны и объявили о закрытии границ. 25 августа мятежники потребовали от посла Франции в Ниамее покинуть страну в течение 48 часов.