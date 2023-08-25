Эстонская спецслужба признала законным бизнес мужа Каллас в России

Эстонская спецслужба заявила, что муж Каллас вел бизнес в РФ «в рамках закона»
Бизнес мужа премьер-министра Эстонии Арво Халлика в РФ велся в рамках закона и никаких санкций не нарушал. Такую оценку дали в Полиции безопасности страны, передает ERR.
«Насколько нам известно, предприятия, связанные с супругом премьер-министра, не нарушали санкций. Все в рамках закона, а моральных оценок мы не даем», — приводятся в материале слова пресс-секретаря спецслужбы Марты Туул.
Она отметила, что Полиция безопасности регулярно проверяет членов правительства на «связи с Россией». При этом Туул не стала уточнять, когда именно проверяли на это премьер-министра Эстонии Каю Каллас.
Ранее стало известно, что компания Халлика оказывает логистические услуги для своего партнера в России AS Metaprint. Указывалось, что с февраля 2022 года она заработала в РФ около 1,5 миллиона евро. Эта новость спровоцировала политический скандал в Эстонии. В частности, оппозиция начала требовать отставки премьер-министра. На этом фоне Халлик заявил, что продает все акции компании, выходит из ее совета и расторгает трудовой договор в качестве финруководителя. При этом сама Каллас сообщала, что не видит причин для своего ухода с поста.