Эстонская спецслужба признала законным бизнес мужа Каллас в России

Она отметила, что Полиция безопасности регулярно проверяет членов правительства на «связи с Россией». При этом Туул не стала уточнять, когда именно проверяли на это премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Ранее стало известно, что компания Халлика оказывает логистические услуги для своего партнера в России AS Metaprint. Указывалось, что с февраля 2022 года она заработала в РФ около 1,5 миллиона евро. Эта новость спровоцировала политический скандал в Эстонии. В частности, оппозиция начала требовать отставки премьер-министра. На этом фоне Халлик заявил, что продает все акции компании, выходит из ее совета и расторгает трудовой договор в качестве финруководителя. При этом сама Каллас сообщала, что не видит причин для своего ухода с поста.