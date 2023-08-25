Британский премьер впервые за десятилетие пропустит Генассамблею ООН

Делегацию Соединенного Королевства возглавят заместитель премьер-министра Оливер Дауден и министр иностранных дел Джеймс Клеверли, сообщает газета со ссылкой на представителя главы правительства. Причина, по которой Сунак решил не участвовать в неделе высокого уровня, не уточняется. В таком случае британский премьер пропустит саммит всемирной организации, во время которого 18-19 сентября планируется рассмотреть ход осуществления повестки дня на период до 2030 года и достижения сформулированных в ней 17 целей в области устойчивого развития.

Неучастие главы правительства королевства в обсуждении ключевых экологических и социальных целей, пишет Financial Times, уже вызвало разочарование у некоторых британских НПО. Как говорится в статье, в пятницу более 100 из них написали премьеру с призывом проявить приверженность борьбе с глобальным потеплением и принять участие в ГА ООН.

Ранее Сунак подвергался критике со стороны НПО, которые обвиняли его в недостаточном следовании зеленой повестке. Так, в прошлом году он сначала заявил, что не поедет на 27-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) в Египте, однако затем все-таки посетил экологический форум.

Последним британским премьером, который проигнорировал Генассамблею ООН, был Дэвид Кэмерон (был у власти с 2010 по 2016 год). Это произошло в 2013 году.