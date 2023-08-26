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Эстонские пограничники оштрафовали водителя за геогриевскую ленточку

Эстонские пограничники оштрафовали водителя на 400 евро за георгиевскую ленточку на машине. Об этом сообщает портал Delfi.

Эстонские пограничники оштрафовали водителя за геогриевскую ленточку
© globallookpress.com

Инцидент произошел на пограничном пункте в Нарве 24 августа. Автомобиль с 39-летним гражданином Эстонии за рулем ехал из России, на зеркале заднего вида у него висела георгиевская лента, за что он получил штраф.

20 апреля полиция Эстонии сообщила, что в республике вводится временный запрет на публичные собрания с использованием георгиевских ленточек, флагов России и СССР и советской военной формы. Позднее эстонский парламент принял закон, запрещающий демонстрацию символики, связанной с военной агрессией. За нарушение новой нормы законодательства гражданам грозят штрафы или арест.

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