Эстонские пограничники оштрафовали водителя за геогриевскую ленточку

Эстонские пограничники оштрафовали водителя на 400 евро за георгиевскую ленточку на машине. Об этом сообщает портал Delfi.

Инцидент произошел на пограничном пункте в Нарве 24 августа. Автомобиль с 39-летним гражданином Эстонии за рулем ехал из России, на зеркале заднего вида у него висела георгиевская лента, за что он получил штраф.