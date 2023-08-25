Кая Каллас отказалась уходить в отставку на фоне скандала с мужем
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила, что не будет уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России. Об этом сообщает информационный портал ERR.
«Я не планирую уходить в отставку, я как премьер-министр стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии», – заявила она.
Каллас также добавила, что компания Stark Logistics, которая частично принадлежит её мужу Арво Халлику, не перевозила в Россию санкционные товары – по её словам, наказания заслуживают только те компании, которые привозят в Россию санкционную продукцию.
«Остальной бизнес – вопрос “морального компаса”», – добавила она.
Ранее в СМИ появилась информация, что муж Каллас Арво Халлик частично владеет логистической компанией Stark Logistics, которая продолжает перевозки грузов в Россию. Эта новость вызвала волну критики в адрес Каллас, которая заслужила репутацию ярой сторонницы полного прекращения бизнеса с Россией. На этом фоне Оппозиционная Центристская партия Эстонии объявила о начале переговоров о вынесении вотума недоверия Кае Каллас.