В ВОЗ сообщили о росте госпитализаций и смертей от COVID-19
В некоторых странах выросло число госпитализаций и смертей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.
По его словам, COVID-19 остается «глобальной угрозой для здоровья».
«Хотя число случаев заболевания, о которых известно ВОЗ, продолжает снижаться, мы видим все больше сообщений из некоторых стран о госпитализации, помещении пациентов в отделения интенсивной терапии и о смертях», — отметил Гебрейесус.
В связи с этим он призвал все государства усилить наблюдение, расширение секвенирования и предоставление информации, чтобы организация «могла оценить риск распространения новых штаммов» коронавируса.
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