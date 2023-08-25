Стали известны результаты анализов проб сброшенной с «Фукусимы» воды

Пробы сброшенной с атомной электростанции «Фукусима-1» воды оказались в пределах нормы. Об этом сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

В ведомстве отметили, что пробы морской воды брались компанией TEPCO в десяти местах в пределах трех километров от АЭС «Фукусима-1». Их проверяли на концентрацию трития.

«В результате было подтверждено, что концентрация трития ниже предела обнаружения, никаких проблем не обнаружено», — говорится в тексте.