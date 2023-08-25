F-16 поднялись в воздух над местом отдыха Байдена

"Сегодня утром два истребителя НОРАД F-16 и вертолет Береговой охраны США MH-65 Dolphin приняли меры в связи с нарушением гражданским самолетом зоны временного ограничения полетов в районе озера Тахо (штат Невада). Гражданский самолет нарушил зону примерно в 7:50 утра по тихоокеанскому времени (17:50 мск - прим. ТАСС) и был препровожден за пределы зоны", - отмечается в документе. Самолет покинул зону без инцидентов.