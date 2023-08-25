Зеленский пообещал политические решения против желающих ослабить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ряд политических решений против тех, кто желает ослабить государствo. Об этом он заявил в ходе видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале.

Украинский лидер анонсировал проведение специальных внутриполитических совещаний на следующей неделе, они запланированы относительно законодательных решений.

По словам Зеленского, они должны обезопасить Украину от всех, кто пытается ослабить страну.

«Кто думает, к сожалению, не об Украине, хоть и занимает должность в государственной системе», — заключил политик.