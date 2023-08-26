На Украине назвали число уехавших за рубеж мужчин

Заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун назвал число уехавших за рубеж на фоне конфликта мужчин. Его слова приводит издание «Страна.ua».

© Unsplash

По словам эксперта, всего страну покинули около пяти миллионов человек, не считая тех, кто выехал в Россию. Из них треть составляют лица мужского пола.

«Около двух третей — это женщины, и треть — мужчины. Это около 35 процентов», — уточнил демограф.

Гладун добавил, что 17 процентов уехавших — это мальчики и юноши до 18 лет, столько же Украину покинуло совершеннолетних мужчин, приблизительно пять процентов и меньше составляют мужчины пенсионного возраста.